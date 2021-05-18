Евгений Попов: людям нужно объяснить цели и суть реформы обращения с отходами

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов выразил мнение, что россиянам необходимо пояснять цели и суть реформы обращения с отходами. Об этом он рассказал во время обсуждения проекта "Серебряный эко-волонтер" на диалоговой площадке Общественного народного фронта.



Попов отметил, что в России пока только формируется экологическая культура. В этой связи возрастает важность миссии жителей, ведущих разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора отходов.

Журналист также сообщил о своем участии в экологических акциях. По его словам, благодаря таким мероприятиям он узнал смысл сортировки и ее главные правила.

"Я, например, не знал, что существует 7 видов пластика, 2 из которых у нас в стране не перерабатывается. Уверен, что и большинство москвичей об этом не знают", – заявил Попов.

Журналист обратил внимание, что степень загрязнения атмосферы в крупных российских городах имеет тревожную тенденцию. Он подчеркнул, что качество жизни и здоровье граждан напрямую зависят от качества продуктов и чистоты воздуха.

"К сожалению, как показывает мой личный опыт общения с жителями, люди часто не задумываются об этом. Большинство по инерции продолжает жить устаревшими стереотипами", – объяснил телеведущий.

Попов предложил перенять опыт других стран в сфере утилизации вторсырья. Кроме того, следует в 10 раз увеличить штрафные санкции для предприятий, нарушающих экологические нормы, заявил журналист.

Телеведущий напомнил, что в 2019 году в России началась "мусорная реформа". Она была призвана выработать новые подходы к обращению с твердыми коммунальными отходами, уничтожить свалки и развивать переработку вторсырья.

"Уже сегодня москвичи стали разделять отходы, но возникает много вопросов. Поэтому появился проект "Серебряный эковолонтер", чтобы проводить разъяснительную работу, особенно среди людей старшего поколения, которые не могут найти информацию в интернете", – заявила руководитель проекта Татьяна Новикова.

В ходе обсуждения проекта были обговорены проблемы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов. Некоторые участники заявили о желании пройти обучение и стать "серебряными" эко-волонтерами.

Ранее Попов заявил о необходимости скорее начать реставрацию объектов культурного наследия на западе Москвы. Журналист отмечал, что многие объекты культурного наследия в стране находятся в неудовлетворительном состоянии.