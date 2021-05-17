Евгений Попов: надо скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в ЗАО

Фото: Анна Железняк
Ход строительных работ при возведении храмовых комплексов на западе Москвы проинспектировала комиссия во главе с Владимиром Ресиным. В совещании по реализации программы строительства новых храмов приняли участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и тележурналист Евгений Попов.
Ресин отметил, что на западе столицы активно идет храмовое строительство и реставрация. По его словам, москвичи обретают в шаговой доступности храмы, где у всех есть возможность бесплатно научиться ремеслам, музыке и пению, изучить иностранные языки.
Евгений Попов добавил, что программа строительства храмов является ответом на запрос горожан.
"Город разрастается, но в некоторых районах храмов практически нет. А людям необходимы церкви в шаговой доступности. Вместе с тем при благоустройстве прилегающих территорий надо в обязательном порядке учитывать мнение жителей. Искать площадки для обсуждения, которым доверяет максимальное число людей", – отметил Попов.
Ресин обратил внимание, что на территории Западного округа Москвы в рамках "Программы-200" возведено 10 православных храмов. Еще 9 строятся, 4 находятся в стадии проектирования.
В свою очередь, Евгений Попов заявил, что многие объекты культурного наследия в стране находятся в неудовлетворительном состоянии.
"Вместе с активистами ЗАО мы проводим встречи на территории объектов, собираем подписи в их защиту, готовим коллективные обращения в органы власти", – отметил журналист.
Попов обратился к Ресину с предложением поддержать просьбу жителей районов Кунцево и Фили-Давыдково обратить внимание властей на судьбу разрушающихся храмов. Речь идет о храме Божией Матери "Знамение" в Кунцеве и храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Ранее Попову вместе с жителями района Филевский парк, которые давно ждут решения квартирного вопроса, удалось ускорить их расселение в новые дома по программе реновации.
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