Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

Фото: Мария Попова
Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим важность усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны.
Кроме того, на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории университета.
"Предлагаю усилить контроль за состоянием объектов, которые относятся к культурному наследию. Также считаю необходимым рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия", – уточнил Попов.
Помимо этого, ректор МГУ добавил, что вопрос сохранения объектов культурного наследия является одним из важных для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом России. Именно поэтому в этой области необходим тщательный контроль.
Тележурналист подчеркнул, что в соцсетях высказывались опасения, что в ходе реставрации могут быть утрачены историческая мебель и интерьер отдельных кабинетов. Вместе с представителями департамента культурного наследия Попов осмотрел некоторые аудитории, где проходит капремонт.
В рамках встречи с ректором он также отметил, что не все собственники объектов культурного наследия обеспечивают надлежащий контроль за их состоянием.
Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Дня Победы волонтерский штаб Евгения Попова и автономная некоммерческая организация "Атмосфера" объединили свои усилия для организации праздника и доставки подарков ветеранам. Только в Кунцеве ветераны и труженики тыла получили около 600 продуктовых наборов.
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