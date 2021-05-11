Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим важность усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории университета.

"Предлагаю усилить контроль за состоянием объектов, которые относятся к культурному наследию. Также считаю необходимым рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия", – уточнил Попов.

Помимо этого, ректор МГУ добавил, что вопрос сохранения объектов культурного наследия является одним из важных для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом России. Именно поэтому в этой области необходим тщательный контроль.

Тележурналист подчеркнул, что в соцсетях высказывались опасения, что в ходе реставрации могут быть утрачены историческая мебель и интерьер отдельных кабинетов. Вместе с представителями департамента культурного наследия Попов осмотрел некоторые аудитории, где проходит капремонт.

В рамках встречи с ректором он также отметил, что не все собственники объектов культурного наследия обеспечивают надлежащий контроль за их состоянием.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Дня Победы волонтерский штаб Евгения Попова и автономная некоммерческая организация "Атмосфера" объединили свои усилия для организации праздника и доставки подарков ветеранам. Только в Кунцеве ветераны и труженики тыла получили около 600 продуктовых наборов.