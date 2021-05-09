Евгений Попов: память о военных корреспондентах должна жить

13:43
Фото: /Мария Попова
Память о фронтовых журналистах и фотокорреспондентах необходимо увековечить. С такой инициативой выступил тележурналист Евгений Попов.
"Я работал в горячих точках, но не могу в полной мере осознать, что они испытывали. Думаю, им было тяжелее, чем современным журналистам. Мы уезжаем в командировки и возвращаемся в свои мирные дома. Они были на передовой все годы войны. И не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом", – сказал Попов.
Он напомнил, что военкоры и фотографы шли фронтовыми дорогами наравне с бойцами. И именно благодаря их работе до нас дошли сведения о происходившем на полях сражений и тех, кто совершал подвиги.
Тележурналист рассказал, что экспозиция Музея Победы насчитывает свыше 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов времен ВОВ. Страна отметила подвиг военных корреспондентов: 10 человек стали Героями Советского Союза, свыше 500 отмечены государственными наградами. Полторы тысячи военных корреспондентов не вернулись с фронта.
Говоря о конкретных работниках СМИ, Попов вспомнил фотокорреспондента "Известий", участника трех войн Павла Трошкина, отметив, что на его доме даже нет памятной доски. Он также упомянул Всеволода Вишневского, Константина Симонова, Аркадия Гайдара и Бориса Полевого, чьи статьи читали в тылу и на фронте.
"Большинство военкоров остались, что называется, рядовыми войны. Они честно выполнили свой долг. Но мы ничего о них не знаем. И это несправедливо. Необходимо увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах", – сказал Попов, добавив, что именно они открыли всем, какой была самая страшная и смертоносная война в истории.
В заключение он напомнил, что в Москве на Арбате перед входом в Центральный дом журналиста установлен памятник фронтовым корреспондентам. Подобные мемориалы есть во многих городах.
Ранее сообщалось, что в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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