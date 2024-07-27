Латвиец с ребенком пересек границу с РФ по воде и запросил убежище

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Гражданин Латвии Станислав Букайнс с дочерью пересек границу с Россией в Псковской области, чтобы попросить убежище. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам мужчины, в Латвии ему угрожают уголовным преследованием за поездку в РФ, а также подозревают в шпионаже и вербовке лиц для участия в террористических действиях.

Миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Букайнса и его ребенка беженцами. Вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросам миграции МВД России.

По информации СМИ, латвиец добрался в Россию по воде на плоту. Он переплыл реку Зилупе на сапборде. Полиция после этого завела дело о похищении ребенка, его объявили в розыск по линии Интерпола.

В конце прошлого года многодетная семья из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей полицией. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, семья Хардер, в составе которой отец, мать и шестеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних, прибыла в Калужскую область.

Родители рассказали, что основной причиной переезда был страх, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут у них детей. Семья обратилась в подразделение по вопросам миграции УМВД по Калужской области, чтобы получить временное убежище. Полицейские в кратчайшие сроки рассмотрели и одобрили заявку.