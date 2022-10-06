На Аляске задержали двух россиян при попытке проникнуть в США через Берингово море – СМИ

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На Аляске задержали двух россиян, которые пытались попасть в США через остров Святого Лаврентия. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

В настоящее время задержанные находятся под стражей в Анкоридже. Губернатор штата Майка Данливи сообщил, что россияне прибыли с Чукотки.

"Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц", – заявил он.

Заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, в свою очередь, не смог выяснить обстоятельства произошедшего, а также информацию о том, просили ли россияне убежища и есть ли вероятность его предоставления.

Ранее сообщалось, что около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков уточнил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 сентября получили чуть больше восьми тысяч нерезидентов страны.

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