В Казахстан с 21 сентября въехали 98 тысяч россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом свыше 64 тысяч покинули республику, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.
Он добавил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 сентября получили чуть больше восьми тысяч нерезидентов страны. Иностранным гражданам этот документ необходим для открытия счета в казахстанских банках, покупки недвижимости и транспорта в Казахстане, а также ведения предпринимательской деятельности.
Отмечается, что иностранным гражданам необязательно приезжать в Казахстан, чтобы получить ИИН, это можно сделать по доверенности.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций.
Он отметил, что власти Казахстана будут вести работу в этой ситуации в соответствии с законодательством республики и имеющимися обязательствами.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Повестки по частичной мобилизации стали приходить российским спортсменам
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