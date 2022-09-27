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Москва 24

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Общество

11:29

В Казахстан с 21 сентября въехали 98 тысяч россиян

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом свыше 64 тысяч покинули республику, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.

Он добавил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 сентября получили чуть больше восьми тысяч нерезидентов страны. Иностранным гражданам этот документ необходим для открытия счета в казахстанских банках, покупки недвижимости и транспорта в Казахстане, а также ведения предпринимательской деятельности.

Отмечается, что иностранным гражданам необязательно приезжать в Казахстан, чтобы получить ИИН, это можно сделать по доверенности.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций.

Он отметил, что власти Казахстана будут вести работу в этой ситуации в соответствии с законодательством республики и имеющимися обязательствами.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Повестки по частичной мобилизации стали приходить российским спортсменам

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