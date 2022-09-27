Казахстан проведет переговоры с РФ из-за роста числа прибывающих россиян

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Власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает РИА Новости.
"В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", – сказал Токаев.
По словам президента республики, приезжие могут рассчитывать на помощь, однако они не получат никаких преференций. Токаев отметил, что власти Казахстана будут вести работу в этой ситуации в соответствии с законодательством республики и имеющимися обязательствами.
"Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", – добавил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ограничения на передвижения граждан России в рамках объявленной частичной мобилизации не предусмотрены.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Повестки по частичной мобилизации стали приходить российским спортсменам
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