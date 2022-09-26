Ограничения на передвижения граждан при частичной мобилизации не предусмотрены – МО РФ

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Ограничения на передвижения граждан России в рамках объявленной частичной мобилизации не предусмотрены, заявили в Минобороны РФ.

"В условиях проведения в РФ частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", – приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

