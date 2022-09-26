Повестки о призыве по мобилизации в РФ могут вручаться круглосуточно

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться в любое время суток. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобилизованных россиян будут обеспечивать трехразовым горячим питанием и индивидуальными пайками. При этом отмечалось, что они не будут иметь возможность отказаться от горячего питания в пользу пайка – он будет выдаваться военным, только если доставка горячего будет недоступна.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

