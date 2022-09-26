Мобилизованных обеспечат трехразовым горячим питанием и пайками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобилизованных россиян будут обеспечивать трехразовым горячим питанием или индивидуальными пайками. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Однако, как отмечается, мобилизованные не будут иметь возможность отказаться от горячего питания в пользу пайка – он будет выдаваться военным, только если доставка горячего будет недоступна.

Сообщается, что мобилизованные также смогут взять с собой предметы личной гигиены и некоторые вещи, например фонарик, термобелье, батарейки, мультитул и другое.

"Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подлежащие призыву по мобилизации получают экипировку сразу после прибытия в часть. Однако в случае необходимости мобилизованные могут брать с собой элементы обмундирования с собой.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

