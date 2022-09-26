Срочный трудовой договор россиянина приостановят в случае мобилизации

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Срочный трудовой договор и испытательный срок россиянина приостановят в случае мобилизации. Об этом сообщило министерство труда и соцзащиты России.

"Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в случае заключения договора и прохождения испытательного срока при призыве по мобилизации договор также будет приостановлен. При этом вернуться к деятельности можно будет на условиях, которые были и до этого.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию. Она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

