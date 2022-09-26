Мобилизованные граждане РФ смогут досрочно выйти на пенсию

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Мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, она отметила, что период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

"Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение", – пояснила Голикова.

Вице-премьер отметила, что добровольное участие в военной спецоперации на Украине также будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии и учитываться при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

"Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих, и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту", – добавила Голикова.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.