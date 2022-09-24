Председатель СПЧ попросил Шойгу урегулировать связанные с мобилизацией проблемы

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Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фальков направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой срочно урегулировать связанные с частичной мобилизацией проблемы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СПЧ.

Фальков отметил важность неукоснительного соблюдения правил призыва. По его словам, в первые дни частичной мобилизации военные комиссариаты формально относились к формированию контингента, часто исходя из логики палочной системы.

"Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат "уже выполнил план", – заявил Фадеев.

Он пояснил, что у военкоматов могут быть устаревшие базы, поэтому с каждым человеком нужно работать тщательно. Фадеев также призвал вновь разъяснить категории мобилизуемых, распространить инструкции для призывников.

Председатель СПЧ также выразил мнение, что отсрочка должна распространяться не на всех IT-специалистов, а лишь на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры.

"Другой серьезной проблемой, на которую я также обращаю внимание министра, является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе, при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица, или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", – отметил Фадеев.

В СПЧ также считают, что отсрочка нужно предоставлять гражданам, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. Речь идет об оказывающих помощь в виде сопровождаемого проживания соцработниках, учителя школ в сельской или труднодоступной местности, медработниках ФАПов и других медучреждений в сельской местности.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

