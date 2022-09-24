Глава Якутии поручил вернуть обратно мобилизованных по ошибке граждан

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Мобилизованных по ошибке граждан необходимо вернуть обратно. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, эта работа уже началась. В частности, он рассказал о случаях призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Дабы исключить подобные случаи Николаев поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

"Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом", – отметил Николаев.

Глава Якутии также предложил правительству принять меры поддержки поддержки семьям призванных в рамках мобилизации.

В частности, он выдвинул идею по определению единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей для семей военнослужащих, освобождению от оплаты в детсадах. Кроме того, Николаев предложил обеспечить бесплатное питание учеников 5–11 классов, целевое обучение в вузах и ссузах. Он также считает необходимым предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и повышенную стипендию для студентов из таких семей.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

