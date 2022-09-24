В МО РФ заявили, что большинство белгородцев приезжают в военкомат без повесток

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство граждан прибывают в военный комиссариат Белгорода, не дожидаясь повестки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным министерства, в военкомат также приезжают офицеры запаса, которые не получили повестки.



"Самостоятельно, руководствуясь чувством долга, (они) прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в военкоматы обращаются представители различных предприятий для получения повесток на своих работников.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

