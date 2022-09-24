Депутат Колесников подал заявку о направлении его в зону спецоперации

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сам же депутат рассказал, что ранее он служил в советской армии в Польше. По его словам, тогда он был командиром самоходного артиллерийского орудия.

"Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг", – отметил Колесников.

Ранее секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак получил заявления от четырех парламентариев, которые выразили желание прибыть в зоны проведения спецоперации. По словам секретаря Генсовета ЕР, среди этих депутатов глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замруководителя комитета по обороне Дмитрий Саблин, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и замруководителя комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

