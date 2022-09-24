Кадыров заявил о силе в РФ, способной снести любую армию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Даже половины сотрудников российских силовых ведомств, в том числе МЧС, ФСБ и СК, достаточно для того, чтобы побороть любую западную армию. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. <...> Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию", – написал он.

Он также в очередной раз раскритиковал уклонистов от частичной мобилизации в России, напомнив, что нежелающие воевать были и во времена Великой Отечественной войны, однако тогда на защиту родины вставали все – и старые, и молодые. При этом Кадыров признал, что в отсутствии достаточного чувства патриотизма среди россиян могут быть в какой-то степени виноваты и власти РФ, позволившие "пустить щупальца" западной пропаганде.

"Но все равно, настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг! Так что будем наверстывать, и все у нас получится", – подытожил глава Чечни.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

