Кадыров назвал уклонистов предателями и людьми второго сорта

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уклонистов трусами, предателями и людьми второго сорта. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта", – отметил Кадыров.

Когда человек нуждается в государстве, подчеркнул глава Чечни, он называет себя гражданином с большой буквы и требует соблюдения личных прав. Однако когда государству нужна помощь гражданина, то тот оказывается трусом, рабом "заячьей души", бросает родственников, друзей и дом.

Кадыров добавил, что позор уклониста не смоют никакие оправдания.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

