Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации

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Адвокатам, которые будут помогать незаконно избегать мобилизации, грозит наказание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на подписанный военным комиссаром столицы Виктором Щепиловым документ.
Военком подчеркнул, что в Сети начали распространяться предложения об оформлении фиктивных документов для освобождения от службы, о содействии в уклонении от призыва на службу и консультировании по этим вопросам.
Однако россиянам напомнили, что за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы предусмотрена уголовная ответственность. А наряду с исполнителем к ответственности привлекаются организатор, пособник и подстрекатель преступлений.
В комиссариате также усмотрели в подобных предложениях адвокатов признаки дискредитации Вооруженных сил РФ. В документе привели содержание статьи 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которой закон и нравственность в профессии ставятся выше воли доверителя. То есть никакие просьбы или требования человека, направленные на несоблюдение закона, не могут быть исполнены адвокатом.
"В связи с этим прошу вас лично (президента Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова), Совет адвокатской палаты Москвы, лидеров адвокатского сообщества Москвы сформировать и распространить публичную позицию адвокатского сообщества Москвы о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва на военную службу; провести соответствующую разъяснительную работу со всеми адвокатскими образованиями, осуществляющими деятельность в Москве; организовать мониторинг информации о подобной деятельности в Москве, информирование компетентных органов о признаках совершения преступлений в этой сфере, а также принятие мер, предусмотренных федеральным законом <...> "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в том числе по прекращению статуса адвоката в соответствии со статьей 17 указанного федерального закона", – говорится в документе.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости часа: в Москве запустили чат-бот с информацией о частичной мобилизации в городе
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