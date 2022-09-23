Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями годности А, Б и В

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Призыву в период частичной мобилизации в России подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. Соответствующая информация появилась на запущенном правительством портале "Объясняем.рф".

Россиянам напомнили, что существует пять категорий годности к военной службе. В частности, А – годен к военной службе, Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, В – ограниченно годен к военной службе, Г – временно не годен к военной службе, Д – не годен к военной службе.

Категория обычно указывается на 11-й странице военного билета.

Ранее сообщалось, что российских студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. В свою очередь, в Рособрнадзоре уточнили, что частичная мобилизация не коснется учебного процесса, а также учащихся школ и преподавателей.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

