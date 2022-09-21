Частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр – Совфед

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Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, будут ли закончившие военную кафедру студенты приравниваться к прошедшим военную службу в армии.

"Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", – подчеркнул Бондарев.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

