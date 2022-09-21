В ГД заявили, что мобилизованные граждане продолжат оплачивать ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Граждане, подпавшие под частичную мобилизацию, продолжат оплачивать ипотеку. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит "Российская газета".

При этом депутат подчеркнул, что зарплата у военнослужащих будет очень высокой. По его словам, у людей с зарплатой, например, выше 400 тысяч рублей есть возможность и так погасить ипотеку.

Ранее Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.

Градоначальник добавил, что в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы. Мэр города подчеркнул, что решил принять дополнительные меры материальной поддержки добровольцев и их семей.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

