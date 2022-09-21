Политолог назвал востребованные при мобилизации военные специальности

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Востребованными военными специальностями при частичной мобилизации будут, в том числе инжернерно-технические направления. Об этом "Ленте.ру" сообщил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Политолог объяснил, что необходимость СВО в специалистах инженерно-технических направлений связана с ее продолжительностью. По его словам, СВО длится больше полугода, что вызывает необходимость в обслуживании военной техники.
"С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования", – прокомментировал эксперт.
Он добавил, что в список могут войти пограничники, а также специалисты, способные закрыть необходимость в дополнительном тыловом обеспечении, в том числе связанном с продовольствием.
Политолог уточнил, что в ближайшее время военкоматы получат информацию о категориях лиц, попадающих под призыв.
"Актуально будет все, начиная с техников и заканчивая стрелками. Все будет зависеть от потребностей", – заключил Перенджиев.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин выступил перед россиянами по поводу ситуации на Донбассе. В ходе обращения президент объявил частичной мобилизации в РФ.
Президент подчеркнул, что соотвествующий указ уже подписан. Он вступил в силу с 21 сентября.
Согласно документу, те, кого будут отправлять в военные части в рамках частичной мобилизации, предварительно дополнительно подготовят.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: