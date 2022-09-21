Политолог назвал востребованные при мобилизации военные специальности

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Востребованными военными специальностями при частичной мобилизации будут, в том числе инжернерно-технические направления. Об этом "Ленте.ру" сообщил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Политолог объяснил, что необходимость СВО в специалистах инженерно-технических направлений связана с ее продолжительностью. По его словам, СВО длится больше полугода, что вызывает необходимость в обслуживании военной техники.

"С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования", – прокомментировал эксперт.

Он добавил, что в список могут войти пограничники, а также специалисты, способные закрыть необходимость в дополнительном тыловом обеспечении, в том числе связанном с продовольствием.

Политолог уточнил, что в ближайшее время военкоматы получат информацию о категориях лиц, попадающих под призыв.

"Актуально будет все, начиная с техников и заканчивая стрелками. Все будет зависеть от потребностей", – заключил Перенджиев.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин выступил перед россиянами по поводу ситуации на Донбассе. В ходе обращения президент объявил частичной мобилизации в РФ.

Президент подчеркнул, что соотвествующий указ уже подписан. Он вступил в силу с 21 сентября.

Согласно документу, те, кого будут отправлять в военные части в рамках частичной мобилизации, предварительно дополнительно подготовят.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

