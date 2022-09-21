Политолог назвал частичную мобилизацию тяжелым, но верным решением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Политолог Владимир Джаралла назвал частичную мобилизацию в России тяжелым, но верным решением. Об этом сообщает "Радио 1".
"Россия не выходила и не выходит за рамки СВО. Контингент войск, участвующий в ней, не превышал числа участников Бородинской битвы 1812 года. Этого было достаточно для решения локальных задач. Но стало очевидно, что возможности этого исчерпаны, и было принято тяжелое, но единственно верное решение – объявлена частичная мобилизация", – высказался он.
Джаралла также обратил внимание на то, что жители Донбасса очень долго ждали возможности стать частью России. И теперь будут проведены референдумы, которые определят судьбу ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Для них это было главной целью – войти в состав России. Новые территории, взятые под контроль российский армией, Херсонская и Запорожская области объективно оценивают ситуацию и считают, что в России им будет лучше", – высказался он.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Частичная мобилизация коснется военнослужащих первого разряда – Госдума
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