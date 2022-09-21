Что нужно знать о частичной мобилизации в России

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Все необходимые мероприятия начнутся с 21 сентября. Рассказываем, кого могут призвать на военную службу и какие гарантии им предоставят.

Кто подлежит призыву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, поддержав предложение Минобороны РФ и Генерального штаба. По словам главы государства, эти решения адекватны угрозам, с которыми сталкивается страна. Все необходимые мероприятия начнутся 21 сентября. Количество мобилизованных и сроки призыва из каждого конкретного региона определит Минобороны: ответственными за это будут главы субъектов РФ. Перед тем как отправиться в военную часть, мобилизованные граждане пройдут дополнительную подготовку и переподготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на службе задействуют 300 тысяч россиян. Таким образом, призыву подлежит около 1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет 25 миллионов человек.





Сергей Шойгу министр обороны РФ Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеют боевой опыт.

Призыв произойдет не в один момент, а планово, уточнил Шойгу. Он добавил, что мобилизация нужна для обеспечения контроля уже освобожденных территорий ДНР и ЛНР, а также частей Запорожской и Херсонской областей.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в первую очередь под мобилизацию подпадут солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет и младшие офицеры до 45. В зону спецоперации могут призвать операторов беспилотников, разведчиков и связистов, считает он. Также парламентарий не исключил призыв выпускников военных кафедр, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

Кого мобилизация не коснется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство в кратчайшие сроки определит, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Одновременно с этим уже известно, что отсрочку получат россияне, которые трудятся в организациях оборонно-промышленного комплекса (мера распространяется на время, когда гражданин работает на этих предприятиях).

Также под частичную мобилизацию не подпадают студенты, подчеркнул Сергей Шойгу. Не коснется она и солдат-срочников, отметил он.

Кроме того, под частичную мобилизацию не подпадут россияне, ограниченно годные к службе, пояснил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов. Эта норма прописана в законе о всеобщей воинской обязанности, отметил он. Не подлежат призыву и граждане с приписным удостоверением: эту категорию задействуют только при полной мобилизации, заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

По законодательству также не подлежат призыву сенаторы и депутаты Госдумы.

Гарантии и обязанности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне, которых призовут на военную службу по мобилизации, получат тот же статус, что и служащие по контракту, следует из подписанного президентом указа. Кроме того, денежное содержание мобилизованных будет аналогичным контрактникам. На них также распространяются и все льготы участников специальной военной операции, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Все контракты, подписанные военнослужащими, продлятся до окончания периода частичной мобилизации, говорится в указе. Уволить с военной службы контрактников и мобилизованных могут в трех случаях:

при достижении предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.

при частичной мобилизации юридически запрета на выезд с места жительства не предусмотрено

Кроме того, по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" при объявлении мобилизации россиянам, которые состоят на воинском учете, запрещено покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Однако в СПЧ пояснили, что: он наступает только с момента получения повестки. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также подтвердил, что ограничений по передвижениям из региона в регион внутри страны не будет.