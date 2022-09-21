Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы", – сказал он.

Министр подчеркнул, что командующим войсками военных округов необходимо организовать взаимодействие с региональными органами исполнительной власти субъектов по обеспечению призыва.

"Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан", – заявил Шойгу.

Глава Минобороны пояснил, что мобилизованные россияне будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень денежного довольствия. При этом некоторые категории граждан получат отсрочку от призыва.

"Сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях", – уточнил Шойгу.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.