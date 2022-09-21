Песков заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации не будет одномоментным

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Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации в России не будет одномоментным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в указе о частичной мобилизации не уточняются сроки ее проведения. Кроме того, Песков подтвердил слова министра обороны Сергея Шойгу о числе призываемых, которое составит до 300 тысяч человек, уточнив, что данный показатель прописан в закрытом седьмом пункте указа президента. Другие подробности данного пункта представитель Кремля раскрывать отказался, подчеркнув, что он для служебного пользования.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что имеющие право на отсрочку от мобилизации будут определены правительством в кратчайшие сроки.

Информацию о возможном закрытии границ для подлежащих мобилизации россиян Песков комментировать не стал.

"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос, вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", – приводит ТАСС его слова.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

