Выпускники военных кафедр могут подлежать частичной мобилизации – ГД

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Выпускники военных кафедр могут подлежать частичной мобилизации, если их специальности будут востребованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", – сообщил Картаполов.

Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. О соответствующем подписанном указе он заявил в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.

Президент уточнил, что указ вступает в силу 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

До этого Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

