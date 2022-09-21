Выпускники военных кафедр могут подлежать частичной мобилизации – ГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выпускники военных кафедр могут подлежать частичной мобилизации, если их специальности будут востребованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
"Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", – сообщил Картаполов.
Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. О соответствующем подписанном указе он заявил в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.
Президент уточнил, что указ вступает в силу 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
До этого Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс РФ понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Госдума также приняла поправку о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ и объявил о частичной мобилизации
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