В ГД заявили, что ограничений на передвижение в РФ резервистов из-за мобилизации не будет

Фото: Минобороны РФ

Дополнительных ограничений на передвижение в РФ резервистов из-за частичной мобилизации не предусмотрено. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

"Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", – уточнил депутат.

По его словам, для усиления защиты государственной границы будут созданы новые соединения и части. Они также будут задействованы в создании "оперативной глубины" на направлениях спецоперации на Украине.

Ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начнутся уже 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

