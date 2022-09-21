Совфед получил от президента информацию о проведении частичной мобилизации

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Совет Федерации получил от Владимира Путина информацию в письменном виде о проведении частичной мобилизации, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на пленарном заседании в рамках осенней парламентской сессии.

"В целях защиты территориальной целостности нашей страны, обеспечения ее государственного суверенитета, безопасности наших граждан и жителей освобожденных территорий глава государства заявил о необходимости поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба об объявлении частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан. И Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию президента РФ", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее Владимир Путин принял решение о частичной мобилизации в России. Соответствующий указ уже подписан, сообщил Путин во время обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе. Он вступает в силу с 21 сентября.

Указом президент России поручил осуществить призыв россиян на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Такие граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить военную подготовку.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

