Более 5 тыс военных РФ погибли в ходе спецоперации на Украине – Шойгу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

При проведении специальной военной операции на Украине погибли 5 937 российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5 937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава Минобороны РФ сообщил о возвращении более 90% раненых в строй.

Ранее Владимир Путин во время своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начнутся уже 21 сентября.

По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Российский лидер добавил, что данный указ предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

