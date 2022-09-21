Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за распространение ложной информации о мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Распространение ложной информации о частичной мобилизации в России в интернете влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

В ведомстве призвали СМИ при написании сообщений о частичной мобилизации опираться на информацию федеральных и региональных органов исполнительной власти. В Роскомнадзоре напомнили, что журналисты обязаны устанавливать достоверность сведений до выпуска материалов.

"Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

