Частичная мобилизация распространяется на студентов-заочников – "Объясняем.рф"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российских студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщает информационный портал "Объясняем.рф".

"Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", – отмечается в заявлении.

В свою очередь, в Рособрнадзоре уточнили, что частичная мобилизация не коснется учебного процесса, а также учащихся школ и преподавателей.

"На учебный процесс это точно не повиляет. Мы видели выступление президента РФ, сразу после этого было дополнительно еще одно выступление министра обороны РФ, и он все разъяснения по этому поводу дал", – отметил глава ведомства Анзор Музаев в интервью RTVi.

При этом уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева после информации о получившем повестку учащемся на первом курсе выразила готовность разобраться в ситуации.

"Нет, мне не известно, ко мне не обращались ни родители, ни студент. Если такое обращение поступит, мы, конечно, будем с ним работать", – заявила она РИА Новости.

21 сентября в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Указ, подписанный президентом, вступил в силу в день оглашения. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

Позднее министерство обороны России внесло уточнения по категориям граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Так, среди них, в том числе числятся работающие в российских операторах связи и представители аккредитованных организаций, которые задействованы в области информационных технологий.

