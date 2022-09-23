Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство обороны России внесло уточнения по категориям граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию.

Так, в частичной мобилизации не будут задействованы россияне, работающие:

в аккредитованных организациях, которые задействованы в области информационных технологий и осуществляют разработку, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатацию решений в данной сфере;

в российских операторах связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности работы объектов связи, центров обработки информации, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры рынка финансов, а также управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение.

В российском военном ведомстве уточнили, что основанием для освобождения от призыва по мобилизации будут списки россиян, представляемые руководителями данных компаний по установленной форме в Генштаб Вооруженных сил России.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет очень большой мобилизационный ресурс, и это практически 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

