Аксенов заявил об отправке мобилизованных в Симферополе на переподготовку в Севастополь

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мобилизованные граждане в Симферополе и Крыму отправятся на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что в понедельник, 26 сентября, лично прибудет в Севастополь и встретится с составом, оценит условия находящихся в резерве, а также их экипировку.

"Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал правительства республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – заявил Аксенов.

Глава полуострова также поблагодарил жителей региона за мужество в сложное для России время, понимание и поддержку.

"Выполняя свой воинский долг, они стоят на защите нашего Отечества, своего дома. Это требует немалой силы духа и стойкости, которая, без сомнений, есть у наших граждан", – заключил Аксенов.

Владимир Путин объявил в России с 21 сентября частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский позднее уточнил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей.

Он также пояснил, что законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе, однако приоритет отдается россиянам, которые имеют необходимые военно-учетные специальности.

