Аксенов заявил об отправке мобилизованных в Симферополе на переподготовку в Севастополь

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Мобилизованные граждане в Симферополе и Крыму отправятся на переподготовку в Севастополь. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Он уточнил, что в понедельник, 26 сентября, лично прибудет в Севастополь и встретится с составом, оценит условия находящихся в резерве, а также их экипировку.
"Семьям будет оказываться помощь по всем без исключения направлениям. По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал правительства республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе", – заявил Аксенов.
Глава полуострова также поблагодарил жителей региона за мужество в сложное для России время, понимание и поддержку.
"Выполняя свой воинский долг, они стоят на защите нашего Отечества, своего дома. Это требует немалой силы духа и стойкости, которая, без сомнений, есть у наших граждан", – заключил Аксенов.
Владимир Путин объявил в России с 21 сентября частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский позднее уточнил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей.
Он также пояснил, что законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе, однако приоритет отдается россиянам, которые имеют необходимые военно-учетные специальности.
В Минобороны разъяснили, кого призовут по частичной мобилизации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: