Минобороны России ответило на основные вопросы о частичной мобилизации

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве обороны России дали разъяснения по проведению частичной мобилизации в стране.
В ведомстве указали, что призыву подлежат те, кто необходим для выполнения актуальных задач российской армии: артиллеристы, стрелки, танкисты, водители и механики-водители.
Также есть должности, которые могут замещать женщины с соответствующими военно-учетными специальностями, однако потребность в таких специалистах минимальная.
"При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МО РФ.
Кроме того, одним из ключевых факторов будет наличие боевого опыта, подчеркнули в министерстве обороны. Призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры – до 55 лет.
Под частичную мобилизацию не подпадают работники предприятий оборонной промышленности, временно не годные по состоянию здоровья, ухаживающие за членом семьи или инвалидом I группы. Также в данный список включены граждане, которые имеют на иждивении 4 и более детей до 16 лет, а также те, чьи матери в одиночку воспитывают 4 более детей в возрасте до 8 лет.
В рамках частичной мобилизации не будут призываться находящиеся в отставке по состоянию здоровья или по возрасту военные пенсионеры. Также не подлежат призыву граждане РФ, которые проживают за границей и не находятся на учете. При этом в ведомстве подчеркнули, что призвать могут уехавших из страны на краткосрочный период и состоящих на воинском учете по месту проживания.
"Квоты по численности призываемых из запаса граждан не устанавливаются. <...> Безусловно, мобилизационное задание для субъекта РФ зависит от количества граждан на воинском учете в военном комиссариате", – рассказали в Минобороны РФ.
Владимир Путин объявил в России с 21 сентября частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ ответило на вопросы о частичной мобилизации
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