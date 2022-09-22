В Генштабе рассказали, какие женщины могут попасть под мобилизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Женщины могут попасть под частичную мобилизацию, однако это касается только тех из них, у кого есть необходимые военно-учетные специальности. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
"Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники", – сказал он.
При этом, подчеркнул он, в настоящее время потребности армии в таких специалистах практически нет. Также Цимлянский напомнил, что сейчас мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а также старшие офицеры до 55 лет.
В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Военный эксперт прокомментировал частичную мобилизацию в России
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