В России создали call-центр по вопросам частичной мобилизации – Генштаб РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России заработал call-центр, в котором гражданам ответят на вопросы о частичной мобилизации в стране. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он отметил, что данный call-центр создан по решению российского правительства, а также пояснил, что обратиться с вопросами на горячую линию могут не только простые граждане, но и представители компаний.

До этого Цимлянский заявил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации на Донбассе. По словам президента, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

