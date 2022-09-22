В Генштабе ВС назвали категории граждан, освобожденных от частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Во время частичной мобилизации от призыва освобождаются работники оборонно-промышленного комплекса, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Помимо работников предприятий ОПК, от призыва освобождаются:

граждане, признанные временно не годными по состоянию здоровья; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Цимлянский подчеркнул, что количество людей, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного резерва.

21 сентября в ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Указ, подписанный президентом, вступил в силу в день оглашения. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

После объявления о мобилизации в Сети стали публиковать фейковую информацию. Так, якобы сообщалось, что повестки мобилизованным будут приходить через портал "Госуслуг", но в военном комиссариате Москвы опровергли эту информацию – призывников будут оповещать бумажными повестками.

Помимо этого, Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве. По словам градоначальника, в боевых действиях участвуют несколько тысяч добровольцев из столицы. Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей.

