Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители столицы, подпавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно получать 50 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Документом также предусматривается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей при получении мобилизованным гражданином ранения, при получении легкого ранения – в размере 500 тысяч рублей.

В случае гибели военнослужащего из-за полученного ранения или заболевания до истечения одного года со дня увольнения с военной службы семье погибшего выплатят 3 миллиона рублей.

В указе подчеркивается, что иностранным гражданам, проходящим службу по контракту, предоставляются те же меры социальной поддержки.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

