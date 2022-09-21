Военный комиссариат Москвы будет оповещать призывников бумажными повестками

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Военный комиссариат Москвы будет оповещать граждан о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации посредством вручения бумажных повесток. Об этом сообщает пресс-служба комиссариата.

Там подчеркнули, что военкомат продолжает работать в обычном режиме.

"Военный комиссариат Москвы в связи с участившимся количеством обращений и вопросов сообщает, что ведет работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее информацию о том, что в рамках частичной мобилизации будут рассылаться электронные повестки через портал госуслуг, опровергли в Минцифры РФ. Там отметили отсутствие необходимой законодательной базы для подобных действий.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.