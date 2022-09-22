МВД РФ опровергло сообщения о мобилизационных мероприятиях на постах ГИБДД

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Распространяемая в Сети информация о мобилизационных мероприятиях на постах Госавтоинспекции в российских регионах является фейком, заявили в МВД РФ.

Речь идет о скане, который представлен как документ министерства внутренних дел. На нем указано, что с 22 сентября на стационарных постах ГИБДД якобы будут дежурить представители военкоматов.

"МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД РФ является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения – ложными", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале "МВД Медиа".

Министерство призвало представителей СМИ и активных пользователей интернета быть бдительными и внимательными, использовать информацию исключительно из официальных источников.

С 21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Он также подчеркнул, что мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку, слаживание и только после этого приступят к выполнению задач.

Как уточнил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, повестки о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации будут вручаться гражданам лично в руки.

