В ГД предупредили об активизации мошенников на фоне частичной мобилизации

Телефонные мошенники могут активизироваться на фоне объявленной в России частичной мобилизации, считают в комитете Госдумы по информационной политике.

В социальных сетях расходятся фейки о повестках, которые якобы направляются через "Госуслуги". Аферисты уже предлагают оформить, так называемый "белый билет" без гарантий, но с задатком в тысячу евро. Оплатить все это можно только в криптовалюте: якобы таким образом гарантируется анонимность.



Какие еще откровенные спекуляции предлагают обманщики? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

