В Москве задержали две банды, обиравшие мужчин в ресторанах после интернет-знакомств

Фото: МВД России

Две банды, которые обирали мужчин после интернет-знакомств в ресторанах, задержали в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы задержаны участники двух независимых друг от друга групп, которые специализировались на хищении денег граждан путем мошенничества и вымогательства", – сообщила Волк.

Злоумышленники работали по схожим схемам. Девушки с сайтов знакомств приглашали мужчин в заведения общественного питания, предъявляли многотысячные счета за еду и напитки.

Один из потерпевших после подобной встречи получил счет на 30 тысяч рублей. После того как мужчина отказался платить из-за завышенного чека, злоумышленники воспользовались его телефоном и приложением, при помощи которого оформили кредит и перечислили средства на подконтрольный им счет.

В кафе на Земляном Валу потерпевшего заставили заплатить 35 тысяч рублей за один лимонад. После отказа мужчины на него стали оказывать моральное и физическое давление.

Волк сообщила, что по факту происшествий возбуждено два уголовных дела по статьям о мошенничестве и вымогательстве. Один из фигурантов дела находится под домашним арестом, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево в зоне досмотра у одного из пассажиров украли часы за 330 тысяч рублей. По камерам наблюдения правоохранители отследили момент пропажи часов. Оказалось, их взял мужчина, который шел вслед за потерпевшим.

Подозреваемый был задержан при посадке в самолет. Он уже дал признательные показания.