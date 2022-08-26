Неизвестный похитил у мужчины 33 млн рублей при обмене валюты на западе Москвы

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

На западе Москвы неизвестный похитил у мужчины 33 миллиона рублей, выдав себя за кассира пункта обмена валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полицию обратился 44-летний мужчина, который сообщил о хищении у него денег при попытке обменять их на валюту. По словам заявителя, он обратился в обменный пункт во 2-м Сетуньском проезде, передал кассиру 33 миллиона рублей", – сказали в органах.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с деньгами на отечественном автомобиле. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и точную сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что полиция в Дмитрове поймала сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве. Злоумышленница работала с клиентами и помогала им оформлять вклады на крупные суммы. Она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала. Общая сумма похищенных средств составила около 10 миллионов рублей.