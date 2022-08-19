Часы за 330 тыс рублей украли у пассажира в аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал “Агентство "Москва"

В столичном аэропорту Шереметьево в зоне досмотра у одного из пассажиров украли часы за 330 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления транспорта МВД РФ по ЦФО.

Уточняется, что в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный украл его часы из лотка при прохождении досмотра.

По камерам наблюдения правоохранители отследили момент пропажи часов. Оказалось, их взял мужчина, который шел вслед за потерпевшим. Подозреваемый был задержан при посадке в самолет. Он уже дал признательные показания.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали грузчика, который украл около 21 миллиона рублей из багажа двух пассажиров в аэропорту Шереметьево. Злоумышленник совершил кражу во время погрузки багажа рейса Москва – Бишкек. Он залез в чемоданы и в одном обнаружил 10 миллионов рублей, а в другом – около 11 миллионов рублей.

