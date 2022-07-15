Около 21 млн рублей украл грузчик из багажа двух пассажиров в Шереметьево

10:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали грузчика, который украл около 21 миллиона рублей из багажа двух пассажиров в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.
Злоумышленник совершил кражу во время погрузки багажа рейса Москва – Бишкек. Он залез в чемоданы и в одном обнаружил 10 миллионов рублей, а в другом – около 11 миллионов рублей.
После того как он присвоил себе все средства, его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве группу злоумышленников, подозреваемых в краже препаратов, предназначенных для онкобольных. У них изъяли лекарства на 17,5 миллиона рублей.
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