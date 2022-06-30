В Москве задержали подозреваемого в серии краж денег у пассажиров метро

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Полицейские задержали 24-летнего безработного приезжего, который подозревается в серии краж денег с банковских счетов пассажиров метро, сообщили в УВД на Московском метрополитене.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на станции "ВДНХ" он передал свой мобильный телефон неизвестному после его просьбы позвонить. Позднее пострадавший обнаружил кражу 8 тысяч рублей со своего банковского счета.

Полицейские задержали подозреваемого на станции "Комсомольская" и установили его причастность к аналогичным преступлениям, сумма ущерба которых составила более 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Фигуранту предъявили обвинение и заключили его под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее кассира обменного пункта в Северном Тушине объявили в розыск по подозрению в краже 40 миллионов рублей. По версии следствия, 28-летняя сотрудница приняла средства на пересчет, после чего закрыла жалюзи в помещении и покинула офис через окно, а затем уехала на автомобиле.