Кассир обменника в Москве сбежала с 40 млн рублей, переданными от клиентов

15:57
Фото: телеграм-канал SHOT
Кассира обменного пункта в Северном Тушине объявили в розыск по подозрению в краже 40 миллионов рублей у клиентов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По версии следствия, 28-летняя сотрудница приняла средства на пересчет, после чего закрыла жалюзи в помещении и покинула офис через окно, а уже от здания уехала на автомобиле.
Одним из пострадавших по делу проходит 28-летний безработный житель Люберец. Он занял у родственника 33,5 миллиона рублей, рассчитывая заработать на конвертации из рублей в доллары и обратно.
Еще одним участником сделки был эксперт по имени Георгий, который ранее помогал с конвертацией первому пострадавшему. В случае Георгия сумма ущерба составила 6,5 миллиона рублей.
По информации источника "Комсомольской правды", с места происшествия сотрудники полиции изъяли купюры банка розыгрышей, что может указывать на причастность кого-то из мужчин к инциденту.
В начале июня в Красногорске задержали подозреваемого в краже чемодана, в котором находились 1,5 миллиона рублей. Инцидент произошел рядом с подъездом дома на Ильинском бульваре.
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